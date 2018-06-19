Жить в Алматы можно только с апреля по август – данные независимых экспертов

В Алматы наблюдение за состоянием воздуха ведется на 16 постах.

Казгидромет не получает денег на покупку оборудования, ТЭЦ все также работают на старом угле. При этом дышать в городе независимые экологи рекомендуют лишь несколько месяцев в году и не понятно, что делать жителям в остальное время. Об этом в Алматы говорили участники специально созванного круглого стола на тему экологии, передает Zakon.kz.

Начнем с официальной информации. Как выяснилось, в этом году Казгидромет выдали недостаточно бюджетных средств для закупки оборудования для отслеживания экологической ситуации в Алматы. Озвучила проблему председатель правления ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" Айгуль Соловьева. В предприятии информацию подтвердили, однако, это оказалось не самым интересным. Дело в том, что в Казгидромет с 2017 года получили новую разнарядку по санитарным нормам, по ней цифры для отчетности выглядят не так страшно, а экологическая ситуация в городе начала улучшаться. На самом деле нет.

"В Алматы наблюдение за состоянием воздуха ведется на 16 постах. Обеспеченность города за качеством атмосферного воздуха составляет 80%. До полного охвата необходимо пять дополнительных постов. В 2017 году уровень превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфере снизился с высокого до повышенного. Однако, снижение уровня загрязнения воздуха в Алматы вызвано изменением норм допустимой концентрации", - сообщила начальник Управления экологического мониторинга "Казгидромет" Дарья Аманбаева.

Специалисты Казгидромет подчеркивают, что по старым нормам СанПиНа, уровень загрязнения воздуха в городе за последний год не изменился и все также остается на высоком уровне.

Президент ассоциации казахстанского интернет-бизнеса Константин Горожанкин также занимается независимым сбором данных о состоянии атмосферного воздуха. Его инициативная группа установила несколько датчиков в разных районах города. Результаты оказались предсказуемо плохими. Дышать в городе все-таки можно, но только 4 месяца в году.

"У нас очень разный город. Мы решили провести независимое исследование, купили датчики, наняли работать экологов. Смог уже практически доходит до верхушек гор. Травят город наши ТЭЦ, которые, конечно, сказали, что переведут на газ – но неизвестно, когда это сделают и автомобили. Когда стали разбираться, почему такое высокое загрязнение – это наш стандарт Евро-3. Если мы будем нормально очищать бензин, дышаться будет легче. Мы поставили более 20 датчиков в городе. Сейчас июнь, идут дожди и все показатели хорошие. Но по данным за прошедший год видно, что в городе Алматы можно нормально жить и существовать примерно с апреля по август, когда осадки вычищают наш город. Все остальное время люди получают заболевания из-за экологической ситуации. Выход пока только один – найти продуваемое место в городе", - отчитался о проделанной работе глава ассоциации.

Напоследок поговорим про мусор. Ситуация с ним в городе по оценке специалистов не очень хорошая, но еще не критическая – хотя бы есть решение в виде строительства нового завода по переработке ТБО. Так вот, по данным Казахстанской ассоциации по управлению отходами "KazWaste", проблемные вопросы в части обращения с отходами состоят из трех основных пунктов:

• отсутствие системы раздельного сбора коммунальных отходов за исключением приемных пунктов вторичного сырья;

• отсутствие экономического стимула у населения для ведения раздельного сбора коммунальных отходов, недостаточно развитый рынок вторичного сырья;

• отсутствие государственного статистического учета объемов переработки и утилизации вторичных материальных ресурсов.

Отметим, что в рамках Дорожной карты по внедрению раздельного сбора, сортировки, утилизации и переработки ТБО акиматом и частными инвесторами заключен договор ГЧП по реализации проекта "Внедрение комплексной системы управления твердо-бытовыми отходами в городе Алматы". Площадь строящегося завода составит 6,92 гектар. Мощность: 550 тысяч тонн ТБО в год.

Мусоровывозящие предприятия представлены в Алматы 31 компанией. Переработкой отходов занимаются 20 организаций. В городе до сих пор нет ни одного полигона, предназначенного для изоляции и обезвреживания ТБО.

Жданов Кирилл, Алматы

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