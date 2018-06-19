Сагинтаев взял под личный контроль расследование крушения поезда

Более 2 млн тенге КТЖ выплатит семье погибшего мальчика, а также выплаты от 500 тысяч до 1 млн тенге получат пострадавшие пассажиры.

Предваряя повестку заседания правительства РК, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений в связи со сходом пассажирского поезда №9 сообщением Астана - Алматы на участке Сары-Шаган-Шу в Жамбылской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил президент АО НК «КТЖ» Канат Алпысбаев, 17 июня в 13.25 на участке Сары-Шаган-Шу Жамбылского отделения дороги произошел сход пассажирского поезда №9 сообщением Астана - Алматы, состоящего из 20 вагонов.

«Сошли 8 вагонов, два из них на боку. В результате схода пострадали 23 пассажира, в том числе, один со смертельным исходом. Один пассажир госпитализирован в больницу города Шу с диагнозом перелом ног. На жд/вокзале Алматы-1 прибывшим пассажирам также оказана медпомощь. Также оказывают всю необходимую помощь семье погибшего подростка, предпринимают всевозможные меры для помощи пострадавшим», - пояснил он.

По его словам, кроме выплат, установленных законодательством РК, НК «КТЖ» приняла решение о выплате компенсации семье погибшего 1000 МРП - 2 млн 405 тысяч тенге, а также пострадавшим пассажирам, в зависимости от тяжести повреждения здоровья от 500 тысяч тенге до 1 млн тенге.

«В НК «КТЖ» создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий», - указал глава нацкомпании.

В свою очередь первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр сообщил, что в связи со сходом вагонов ведомство осуществляет постоянный контроль за своевременным проведением диагностики участков.

«На участке Сары-Шаган - Шу, где произошел сход пассажирского поезда, ежедневно, кроме обычных, курсируют и скоростные поезда. В связи с этим нашим министерством осуществляется в настоящее время постоянный контроль за своевременным проведением диагностики скоростных участков со стороны соответствующих служб. В соответствии с порядком, такие проверки проводятся два раза в месяц, последняя диагностика была проведена 6 июня и показала состояние пути, как соответствующее техническим требованиям», - уточнил он.

Как добавил Р. Скляр, все вагоны данного поезда были выпуска 2012-2014 годов.

«Они своевременно прошли предрейсовую техническую проверку и плановые виды ремонта в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Учитывая, что к работе комиссии привлечены ведущие специалисты российских и казахстанских научных организаций в сфере жд транспорта, расследование мы планируем завершить до конца текущего месяца, о результатах будет доложено», - сказал замглавы МИР РК.

По словам министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова, по данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование, выясняются причины аварии, проводятся соответствующие экспертизы.

«По результатам мы доложим», - пообещал он.

Как проинформировал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, при сходе вагонов пострадали 25 человек, они получили различной степени травмы.

«Один человек погиб. Это уроженец Карагандинской области. Он погиб на месте происшествия. 24 гражданам оказана медпомощь - они вернулись домой, им стационарная помощь не была необходима. Одному пострадавшему в Шуйской городской больнице с диагнозом перелом ноги была оказана соответствующая медпомощь», - пояснил глава Минздрава.

В свою очередь премьер-министр РК сделал дал ряд поручений.

«Ряд поручений: «КТЖ» совместно с акиматом Карагандинской области оказать необходимую помощь содействие семье погибшего. Минздраву взять на контроль и обеспечить качественное лечение пострадавших. МВД совместно с МИР и «КТЖ» и другими заинтересованными госорганами провести тщательное расследование причин схода вагонов. Ход расследования я беру на свой личный контроль. Канат Калиевич, сами доведите до сведения населения результаты расследования», - заключил Б. Сагинтаев.

Ксения Давыдова, Астана

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