Задержан машинист, управлявший поездом Астана - Алматы

Также на допрос вызвали путейцев.

Полиция задержала машиниста, управлявшего поездом Астана – Алматы, передает zakon.kz со ссылкой на ktk.kz.

Кроме того, на допрос вызвали путейцев, которые дежурили на участке, где произошел сход восьми пассажирских вагонов.

Напомним, что 17 июня в 13.25 на участке Сары-Шаган-Шу Жамбылского отделения дороги произошел сход пассажирского поезда №9 сообщением Астана - Алматы, состоящего из 20 вагонов. Сошли 8 вагонов. В результате схода пострадали 23 пассажира, в том числе, один со смертельным исходом. Один пассажир госпитализирован в больницу города Шу с диагнозом перелом ног. На жд/вокзале Алматы-1 прибывшим пассажирам оказана медпомощь. Также оказывают всю необходимую помощь семье погибшего подростка, предпринимают всевозможные меры для помощи пострадавшим. Стало известно, что более 2 млн тенге КТЖ выплатит семье погибшего мальчика, а также выплаты от 500 тысяч до 1 млн тенге получат пострадавшие пассажиры.

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