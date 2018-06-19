Улучшить финансовую дисциплину призывают аудиторы Атырауской области

Наша задача заключается не только в том чтобы выявить нарушения по прошедшим периодам, но и в том чтобы определить причину и своевременно отреагировать.

В целях улучшения финансовой дисциплины и профилактики нарушений, выявленных в рамках аудиторских мероприятий, члены ревизионной комиссия по Атырауской области провели разъяснительную работу с руководителями и бухгалтерами государственных структур, передает Zakon.kz.

- Наша задача заключается не только в том чтобы выявить нарушения по прошедшим периодам, но и в том чтобы определить причину и своевременно отреагировать, - рассказал председатель Ревизионной комиссии по Атырауской области Руслан Бектемир. – Во многих объектах контроля выявляются однотипные нарушения, которые носят системный характер. В частности, нарушение норм бюджетного, архитектурно-строительного, налогового законодательства, правил проведения госзакупок, начислении заработных плат и премии и т.д. Одной из причин является несвоевременное прохождение бухгалтерами курсов повышения квалификации, а также низкий уровень профессиональной подготовки.

Все вышеперечисленные нарушения допускаются первыми руководителями, путём ослабления или ненадлежащего контроля за деятельностью финансовых служб.

В ходе семинара - совещания между членами ревизионной комиссии, руководителями и бухгалтерами государственных органов состоялся открытый диалог, обсуждение рабочих вопросов, возникающих у администраторов бюджетных программ в повседневной деятельности.

Как отметил Руслан Бектемир приоритетом в работе, возглавляемого им ведомства, является пресечение и выявление путей , создающих благоприятные условия для финансовых нарушений.

По его словам, на сегодняшний день динамика нарушений в сфере финансовой дисциплины имеет тенденцию к снижению.

Присутствующие на совещании руководители и бухгалтера госструктур получили всю необходимую информацию и консультации по всем имеющимся вопросам . Участниками собрания были обсуждены ряд предложений по улучшению работы финансового сектора государственных организаций и предприятий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!