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В США застрелили рэпера Jimmy Wopo

Ранее стало известно о смерти 20-летнего рэпера XXXTentacion.

Фото : life.ru19 июня 2018, 14:07

Американский рэпер Jimmy Wopo погиб в результате стрельбы в Питтсбурге, сообщает Lenta.ru.

По информации Tribune Review, в исполнителя и еще одного человека выстрелили из проезжающей мимо машины на улице Уили-авеню. Раненых обнаружили сотрудники полиции, прибывшие по вызову. Пострадавших доставили в ближайшую больницу, где медики зафиксировали смерть Wopo .

Второй человек, чья личность не раскрывается, находится в стабильном состоянии.

По словам полиции, инцидент является единичным и стрелявшие «не представляют дальнейшей угрозы для общественности». Отмечается, что Wopo имел проблемы с законом и несколько раз был задержан из-за наркотиков. Как утверждал сам рэпер, в него стреляли шесть раз.

Ранее стало известно о смерти 20-летнего рэпера XXXTentacion. Его застрелили, когда он выходил из своего мотосалона в Южной Флориде.


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