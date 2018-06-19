Операционная прибыль (EBITDA) «KMG International» в I квартале 2018 года составила $47 млн

В 2018 году мы продолжили реализацию внутренних программ, нацеленных на поэтапное развитие и дальнейшую диверсификацию бизнеса.

Согласно финансовой отчетности, по итогам I квартала 2018 года компания «KMG International» («KMGI» или Группа) достигла положительных операционных и финансовых результатов. За отчетный период Группа зарегистрировала операционную прибыль (EBITDA) в размере 47 млн. долл. США, что на 12% превышает уровень 2017 года (41,8 млн. долл. США), передает Zakon.kz.

Вместе с тем, чистая прибыль составила 8,5 млн. долл. США, что на 77% выше результатов 2017 года за аналогичный период (4,8 млн. долл. США).

За отчетный период объём переработанных видов сырья на трёх производственных объектах «KMGI» в Румынии достиг порядка 1,7 млн. тонн, что на 27% выше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Объем экспорта сырья и нефтепродуктов, переваленных по трейдинговым каналам, составил 1,3 млн. тонн, что на 111% больше, чем результат 2017 года. Также существенный рост показали объемы оптовых и розничных продаж по внутренним и внешним каналам, которые составили 1,9 млн. тонн, что на 60% выше показателя прошлого года (1,2 млн тонн).

«В 2018 году мы продолжили реализацию внутренних программ, нацеленных на поэтапное развитие и дальнейшую диверсификацию бизнеса. Это в первую очередь низкозатратные инициативы в нефтепереработке, трейдинге и ритейле, приносящие экономические выгоды сразу после их внедрения, то есть инициативы «быстрых побед». Основным драйвером роста стало достижение в отчетном периоде новых рекордных показателей операционной эффективности и максимальной производительности, превышающих результаты, достигнутые к концу 2017 года. Вместе с тем, положительный эффект оказывает также реализуемая компанией Программа Изменений (ПИ). Это симбиоз лучших бизнес-практик и разработок в сфере построения эффективных моделей корпоративной культуры, а также нейрофизиологии и психологии», - отметил вице-президент по корпоративному развитию и стратегии «KMG International» Алексей Головин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!