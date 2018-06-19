Байбек предлагает сократить сроки строительства 6 радиальных дорог БАКАДа

Аким доложил Сагинтаеву проект долгосрочного плана развития города.

Сегодня на заседании правительства РК под председательством Бакытжана Сагинтаева о ходе реализации Алматинской агломерации доложил аким Алматы Б. Байбек, передает zakon.kz.

Он рассказал, что разработана новая долгосрочная Стратегия развития города. Также Б. Байбек отметил, что предлагается изменить сроки строительства автомобильной дороги «Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога» (БАКАД).

«По строительству 6 радиальных дорог, Большой кольцевой алматинской дороги предлагаем изменить сроки их реализации - до 2020 года мы должны завершить. Также по строительству двух станций метро («Сарыарка» и «Достык»). От соответствующих министерств предлагается реализовать за счет инвестиций частных инвесторов. Реализация за счет частных инвестиций приведет к повышению тарифов однозначно, поэтому данный вопрос необходимо решить через ГЧП либо же через госфинансирование», - резюмировал он.

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