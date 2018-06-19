В Астане тариф на газ будет самым высоким по стране

Все будет зависеть от контрактной цены.

Министр энергетики Канат Бозумбаев сообщил, сколько будет стоить природный газ в Астане после строительства газопровода «Сарыарка», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приблизительные расчеты есть, потому что есть предварительная стоимость газопровода. Окончательная стоимость, конечно, будет определена после проведения тендера, который кто-то выиграет», - сказал Канат Бозумбаев.

По словам министра, все будет зависеть от контрактной цены, плюс будет учитываться амортизация и так далее.

«267 млрд тенге по ТЭО стоимость этого проекта, плюс еще будут распределительные сети со своим тарифом. Пока с учетом этой стоимости предварительно думаем - от 44 до 50 тенге будет тариф. Это самый высокий тариф по стране. Но и он не будет покрывать возврат инвестиций, которые будут вложены в этот магистральный газопровод. Поэтому там будут несколько другие принципы. Но мы с местным акиматом будем работать над тем, чтобы тариф был подъемным для населения. По крайней мере для социально уязвимых слоев населения - он будет подъемным», - отметил Канат Бозумбаев.

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