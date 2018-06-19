Президент присвоил Шымкенту статус города республиканского значения

Шымкент, наряду с Астаной и Алматы, вошел в число казахстанских городов с населением свыше одного миллиона человек.

Состоялось публичное подписание Указа «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.



Глава государства, выступая на церемонии публичного подписания Указа отметил, что Шымкент, наряду с Астаной и Алматы, вошел в число казахстанских городов с населением свыше одного миллиона человек.

- В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», подписываемый сегодня мной Указ закрепляет за Шымкентом статус города республиканского значения. Эта административная единица будет семнадцатым регионом нашей страны. Областным центром становится город Туркестан, который на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что вновь образованная Туркестанская область располагает всеми возможностями для качественной реализации новых административных функций, и отметил важное историческое значение принимаемого решения.

- Шымкент станет новым центром притяжения инвестиций, технологий и интеллектуальных ресурсов не только нашей страны, но и всего центрально-азиатского региона. Для этого есть все условия и необходимый потенциал, - подчеркнул Глава государства.

Президент Казахстана выразил уверенность, что обретение Шымкентом республиканского статуса будет способствовать его дальнейшему успешному продвижению и откроет перед городом новые уникальные перспективы.

- Этот шаг придаст устойчивый импульс сбалансированному социально-экономическому развитию города и последовательному повышению качества жизни жителей всего региона, - заявил Нурсултан Назарбаев.

В завершение церемонии подписания Глава государства дал конкретные поручения Администрации Президента, Правительству и акимату области по качественной и оперативной реализации Указа и обеспечению бесперебойной и эффективной деятельности местных государственных органов и организаций.

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