25 лет тюрьмы получил убийца пенсионеров в Карагандинской области

Мужчина во время заказа по установке пластиковых окон нанес 78-летнему пенсионеру 5 ножевых ранений, его 74-летней жене - 13 ранений.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области назначил 25 лет и 6 месяцев колонии мужчине, который нанес ножевые ранения пожилым супругам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Суд признал виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 99 часть 2, 192 часть 2, 188 часть 2 и постановил назначить наказание в виде 25 лет и 6 месяцев лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности», - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области.

По результате следствия было выяснено, что мужчина во время заказа по установке пластиковых окон нанес 78-летнему пенсионеру 5 ножевых ранений, его 74-летней жене - 13 ранений. Преступник забрал в шкатулке 40 тысяч тенге, две карточки Народного банка, куда начислялась их пенсия, и скрылся. В приговоре указано, что иск потерпевшей о взыскании с осужденного 100 тысяч тенге удовлетворен полностью. Предоставлен шестимесячный срок для добровольного исполнения приговора.

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