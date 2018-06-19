Россия введет ответные импортные пошлины на американские товары

Меры коснутся только продукции, которая имеет аналоги в России, и начнут применяться в ближайшее время.

Россия введет ограничительные меры в отношении импорта из США в ответ на пошлины на сталь и алюминий, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает РИА Новости.

"В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США", — заявил он.

Министр уточнил, что меры коснутся только продукции, которая имеет аналоги в России, и начнут применяться в ближайшее время. Это не окажет негативного влияния на макроэкономические показатели, добавил политик.

Россия в конце мая уведомила ВТО о возможном введении пошлин на товары США на 537,6 миллиона долларов в год в ответ на пошлины на сталь и алюминий.

Пошлины на сталь и алюминий

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — 10 процентов, в том числе из России. Вашингтон обосновал это соображениями национальной безопасности.

Многие торговые партнеры восприняли это негативно. Россия назвала решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования.

Пекин уже ответил на действия Вашингтона, установив пошлины на некоторые американские товары. Многие эксперты прогнозируют серьезные торговые войны.

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