Сокращен срок строительства БАКАД

Проект планируется осуществить на средства частных инвесторов, что может привести к повышению тарифов.

Строительство радиальных дорог к Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) планируется завершить в 2020 году, сообщил аким Алматы Бауыржан Байбек, передает Sputnik Казахстан.

"По строительству шести радиальных дорог, Большой Алматинской кольцевой дороги предлагаем изменить сроки их реализации — мы должны завершить до 2020 года", — сказал Байбек, выступая на заседании правительства во вторник.

Градоначальник также поднял вопрос строительства двух станций метро в Алматы.

"От соответствующих министерств предлагается реализовать за счет вложений частных инвесторов. Реализация за счет частных инвестиций однозначно приведет к повышению тарифов, поэтому данный вопрос необходимо решить через государственно-частное партнерство либо же через госфинансирование", — отметил Байбек.

Старт строительству Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги был дан в конце мая этого года. Проект предусматривает строительство объездной автодороги вокруг Алматы протяженностью 66 километров с шестиполосным движением.

Ранее министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек сообщил, что завершение строительства дороги предусматривается в 2021 году.

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