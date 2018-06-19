Сельчане Алматинской области недовольны планами коммунальщиков повысить тариф на воду

Платить по-новому за питьевую воду, возможно, придется жителям 18 населенных пунктов - это тысячи семей.

Жители поселка Еламан Алматинской области выступают против 70% повышения тарифов на воду. Стоимость водоснабжения местные власти решили сравнять для всех жителей Талгарского района до 177 тенге за кубометр, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Сейчас же он стоит около 100 тенге. Но при такой цене качество водоснабжения и его обслуживания оставляет желать лучшего: зимой трубы промерзают, а водонапорная башня и вовсе стала бесхозной.

Жители поселка Еламан возмущаются возможному подорожанию ещё и потому, что прокладывали водопровод до безхозной скважины самостоятельно, за свой счет в начале 2000-х. На это сельчане потратили 650 тысяч тенге. С тех пор платили по 45 тенге за кубометр.

2 года назад во время инвентаризации скважину взяла на баланс коммунальная компания «Су құбыры», и сразу же изменила подняла тариф до 104 тенге. При этом в компании обещали облагородить территорию скважины и выставить охрану.

"В этом поселке мы все трубы, все за свои деньги делали. Вложили собственные средства, поставили счетчики, пломбы, насосы. Тогда мы никого из представителей акимата или коммунальной компании не видели и не ждали. А теперь эта скважина опять стала безхозной, фильтрации никакой нет. Только деньги собирают. Конечно, мы будем против повышения", - говорит житель п. Еламан Ердаулет Бейсалиев.

177,33 тенге за кубометр поможет исправить ситуацию, говорят коммунальщики. Такой тариф местные власти хотят установить во всех поселках Талгарского района. Сейчас в каждом населенном пункте платят по-разному, в зависимости от количества жителей: где больше абонентов - цена ниже. Где-то тариф установлен на уровне 47 тенге за куб, в других поселках наоборот выше 300 тенге. Но делить расходы жителей других поселков возмущенные еламанцы не согласны. И в улучшение сервиса компании и качества воды не верят.

Представители компании «Су құбыры» уверяют, что ситуация изменится. А при нынешних тарифах и текущих расходах улучшить качество водоснабжения невозможно.

"За май месяц с абонентов поселка Еламан поступило 180 тысяч тенге. А расходы большие. Нам нужно платить за электроэнергию, за обслуживание, которое мы ведем, нужно выдавать зарплату сотрудникам. Мы предлагаем тариф 177,33 тенге. Все подтверждающие наши расходы документы мы предоставили в департамент по регулированию естественных монополий. Не знаю, утвердят они или нет. Учитывается и мнение жителей", - объясняет начальник отдела ГКП «Су құбыры» Азамат Айтжанов.

Окончательное решение по вопросу тарифа в антимонопольном департаменте должны принять через 15 дней. До этого коммунальщики должны проводить общественные слушания и убедить сельчан в необходимости повышения цены на питьевую воду.

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