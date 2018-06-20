Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Канаде легализовали марихуану

Марихуана попала под запрет в Канаде в 1923 году, однако в 2001 году в стране разрешили использовать ее в медицинских целях.

Фото : Lenta.ru20 июня 2018, 08:38

Сенат Канады утвердил законопроект об легализации использования марихуаны, передает РБК.

Сообщается, что за легализацию проголосовали 52 сенатора, против — 29, еще двое воздержались. Новые меры должны вступить в силу в течение 8-12 недель.

«Мы только что увидели историческое для Канады голосование. Конец 90-летнего запрета», — заявил сенатор Тони Дин, представлявший законопроект Он также назвал легализацию смелым шагом.

По его словам, объем нелегального рынка марихуаны в Канаде составляет около $7 млн и сейчас необходимо заняться просвещением общественности чтобы снизить приносимый им вред.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на своей странице в Twitter заявил, что до легализации дети легко могли покупать марихуану, принося прибыль преступникам.

Марихуана попала под запрет в Канаде в 1923 году, однако в 2001 году в стране разрешили использовать ее в медицинских целях.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты