В Канаде легализовали марихуану

Марихуана попала под запрет в Канаде в 1923 году, однако в 2001 году в стране разрешили использовать ее в медицинских целях.

Сенат Канады утвердил законопроект об легализации использования марихуаны, передает РБК.

Сообщается, что за легализацию проголосовали 52 сенатора, против — 29, еще двое воздержались. Новые меры должны вступить в силу в течение 8-12 недель.

«Мы только что увидели историческое для Канады голосование. Конец 90-летнего запрета», — заявил сенатор Тони Дин, представлявший законопроект Он также назвал легализацию смелым шагом.

По его словам, объем нелегального рынка марихуаны в Канаде составляет около $7 млн и сейчас необходимо заняться просвещением общественности чтобы снизить приносимый им вред.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на своей странице в Twitter заявил, что до легализации дети легко могли покупать марихуану, принося прибыль преступникам.

Марихуана попала под запрет в Канаде в 1923 году, однако в 2001 году в стране разрешили использовать ее в медицинских целях.

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