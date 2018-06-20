В Казахстане стартовало единое национальное тестирование

Проходной балл ЕНТ в этом году - 50. Максимальный балл -140.

В Казахстане в пятнадцатый раз проходит единое национальное тестирование, передает Спутник.

В 167 пунктах сдачи через тестирование в этом году пройдут 102 447 школьников из 147 023 всех выпускников. 77 224 из них на государственном языке, 25 177 — на русском и 46 учеников дадут экзамены на английском языке. В нынешнем году формат сдачи ЕНТ оставили прежним.

Выпускники в два этапа сдают итоговые экзамены в школах, а затем – национальные тесты по пяти предметам для поступления в вузы. В министерстве образования и науки ранее пообещали, что создадут условия для сдачи тестирования для особенных ребят.

Проходной балл ЕНТ в этом году — 50. Максимальный балл — 140.

Желающим поступить на специальности по сельскому хозяйству, ветеринарии и образованию нужно набрать 60 баллов.

Тем, кто хочет поступить в национальные вузы и на медицинские специальности – 65 баллов.

Общее время сдачи тестирования 3 часа 50 минут.

Новшеством нынешнего года стали информационные листы, которые представители министерства образования будут раздавать будущим абитуриентам и родителям. В этих листах они смогут ознакомиться с данными по количеству выделенных мест на разные специальности, нужному количеству баллов для прохождения на факультет и количеству выделенных грантов.

На подготовку специалистов в 2018-2019 учебном году с высшим образованием было выделено 53 594 гранта. На магистратуру — 12 504 грантов, на подготовку докторов PhD — 2 240 грантов.

Самый крупный заказ по поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева государство сделало на технические специальности — 11 тысяч грантов.

Для тех, кто не сможет присутствовать на ЕНТ по уважительным причинам, предусмотрена возможность сдачи теста в другой день (необходимо документальное подтверждение причины отсутствия).

Также министерство сохранило возможность пересдачи единого национального тестирования для поступления в вузы на платной основе в августе и январе следующего года. Стоимость пересдачи — 2 462 тенге.

Также с прошлого года обладатели знака "Алтын белгі" были лишены преимущественного права поступления в вузы. Теперь знак отличия может помочь выпускнику только при равенстве баллов при поступлении. В этом году из 6 892 претендентов на знак "Алтын белгі" свои безупречные знания подтвердили 6 780 выпускников.

Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации по менингиту, главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин порекомендовал активно проветривать аудитории, где будет проходить тестирование. Кроме этого, пункты сдачи ЕНТ пройдут под медицинским контролем.

Ознакомиться с результатами ЕНТ казахстанцы смогут на специальных досках объявлений, через сайт Национального центра тестирования и с помощью специального Telegram-канала. Для этого необходимо будет ввести свой персональный индивидуальный номер тестирования (ИКТ).

За процессом прохождения тестирования все желающие смогут наблюдать в онлайн режиме на сайте www.ivideon.com/tv/map. Также в поддержку выпускникам был запущен call-центр по номеру 8 (800) 080-71-77.

Из государственного бюджета на проведение тестирования в этом году выделили порядка 1,5 миллиарда тенге. Всего с 2004 года единое национальное тестирование сдали 1 миллион 600 тысяч казахстанцев.

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