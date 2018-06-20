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Между Казахстаном и Узбекистаном увеличится количество авиарейсов

Авиакомпании двух стран получили возможность выполнять 32 рейса в неделю.

Фото : aviation.mid.gov.kz20 июня 2018, 11:53

В Астане состоялись официальные переговоры авиационных властей Казахстана и Узбекистана, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.

Как отмечается в сообщении, председатель Комитета гражданской авиации МИР РК Талгат Ластаев провел встречу с узбекской делегацией во главе с заместителем начальника Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов Олегом Лимом.

По итогам переговоров была достигнута договоренность об увеличении количество рейсов на действующих маршрутах Астана – Ташкент с 4 до 6 рейсов в неделю и Алматы – Ташкент с 7 до 10 рейсов в неделю для каждой из сторон. В общей сложности назначенные авиакомпании двух стран получили возможность выполнять 32 рейса в неделю между странами.

"Также назначенными авиакомпаниями была достигнута договоренность о подписании коммерческого соглашения «код-шер» на взаимовыгодных условиях. Достигнутые результаты будут способствовать развитию туризма, экономических, торговых связей и соответствуют уровню сотрудничества между нашими странами", - говорится в сообщении.


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