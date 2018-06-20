В "Алма ТВ" прокомментировали банкротство их единственного акционера

"Алма ТВ" продолжает свою работу в штатном режиме.

В АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" прокомментировали информацию о признании акционера "Алма ТВ" банкротом, передает Zakon.kz.

Напомним, решением суда от 19 июня единственный акционер "Алма ТВ" ТОО "«Asset Invest" был признан банкротом в связи с высокой задолженностью перед банками.

Как отметили в пресс-службе АО "АлмаТел Казахстан", "Алма ТВ" продолжает свою работу в штатном режиме и решение суда не является поводом для беспокойства абонентов и партнеров компании. Компания просит общественность сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

"Ранее упомянутое в публикациях решение суда о признании акционера "Алма ТВ" банкротом не имеет отношения к АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан". ТОО "ASSET INVEST" является отдельным субъектом предпринимательства и как юридическое лицо самостоятельно отвечает по своим обязательствам... ...Представители акционера и Совет Директоров "Алма ТВ" принимают все необходимые меры по обжалованию решения суда в установленном законом порядке", - отметили в АО "АлмаТел Казахстан".

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