Мажилисмен пожаловался на низкое качество экспертизы законопроектов

Бывают случаи, когда экспертиза проводится без участия авторитетных ученых и специалистов-практиков, а ее исследовательская база поверхностна.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Асылбек Смагулов в своем депутатском запросе на имя министра юстиции РК Марата Бекетаева обратил его внимание на качество экспертизы нормативно-правовых актов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Открывая вторую и третью сессии шестого созыва Парламента РК Глава государства отметил, что законы должны быть тщательно проработанными и качественными, максимально конкурентными, прагматичными и отвечать самым высоким стандартам. Вопрос о качестве разработанных Правительством законопроектов неоднократно поднимался Администрацией Президента, Канцелярией Премьер-Министра, Министерством юстиции, Республиканской бюджетной комиссией и вызывает много нареканий, как со стороны депутатского корпуса и отдельных государственных органов, так и ученых и практиков», - подчеркнул мажилисмен.

По его словам, свидетельством тому является возвращение Администрацией Президента и Канцелярией Премьер-Министра на доработку внесенных в 2017 году государственными органами на рассмотрение Правительства 20 из 50 законопроектов, по причине низкого качества их научной экспертизы.

«В соответствии с Законом «О правовых актах» научная экспертиза проектов нормативных правовых актов (НПА) проводится научными учреждениями и высшими учебными заведениями соответствующего профиля, экспертами, привлекаемыми из числа ученых и специалистов, в зависимости от содержания рассматриваемого проекта.

Вместе с тем организации, которые проводят научную экспертизу проектов НПА, зачастую не имеют достаточного организационно-технического и научного потенциала. Беспокоит также недостаточная прозрачность процедуры проведения такой экспертизы», - отметил А. Смагулов.

Как он добавил, ежегодно на эти цели выделяются около 50 млн тенге бюджетных средств, которые преимущественно уходят на административные расходы организации, осуществляющей экспертизу, и лишь небольшая их часть идет на оплату труда самих экспертов.

«Экспертизу нередко осуществляют специалисты, не обладающие необходимой квалификацией. Мы сталкиваемся со случаями, когда экспертиза проводится без участия авторитетных ученых и специалистов-практиков, а ее исследовательская база поверхностна, содержание не соответствует уровню научности, проводится формально, без глубокого анализа правоприменительной практики и последствий принятия НПА. В связи с этим считаем необходимым право проведения экспертизы проектов НПА предоставлять только специалистам с богатым практическим опытом и специальными знаниями, имеющим высокий авторитет в профессиональной среде», - указал парламентарий.

С целью повышения качества научной правовой экспертизы и экономии бюджетных средств депутат предлагает привлекать к экспертной работе только физических лиц, ввести «базы экспертов» по примеру «банка» экспертов, создаваемого Министерством юстиции Российской Федерации, с их координацией со стороны Института законодательства.

«Полагаем, что настало время Министерству юстиции обеспечить полноценное вовлечение в законотворческий процесс ученых в качестве самостоятельного лица. Это позволит персонифицировать ответственность ученых и исключит составление проектов заключений рядовыми сотрудниками организаций, выигравших тендер. Считаем, что для этого будет необходимо сформировать качественный пул экспертов, обладающих навыками сравнительных исследований, глубокими знаниями в соответствующей сфере и владеющими приемами аналитической работы. Надо проработать также вопросы соответствующей регламентации процедуры проведения экспертизы и статуса ее заключения», - подчеркнул мажилисмен.

На его взгляд, такое совершенствование системы проведения научной экспертизы позволит решить ряд задач по качественной подготовке проектов НПА, отвечающих современному состоянию и перспективам развития общества и государства.

«Уважаемый Марат Бакытжанович (Бекетаев), исходя из изложенного, просим Вас выработать новые подходы и, в целом, пересмотреть политику научной экспертизы проектов НПА», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!