Последствия крушения поезда в Жамбылской области ликвидированы

Точная причина ЧП пока неизвестна.

Последствия аварии с пассажирским поездом «Астана-Алматы» в Жамбылской области полностью устранены. Об этом сообщил директор филиала АО «КТЖ Грузовые перевозки» - «Алматинское отделение ГП» Сарсебек Джапаров на пресс-конференции в РСК Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работы по ликвидации аварии полностью завершены. Вчера должны были собрать последние три вагона. В Алматы встретили более 400 пассажиров поезда, которым оказана необходимая помощь. Сотрудники КТЖ записали данные пострадавших, которым выплатят компенсации. Хотим, чтобы они не бегали за нами, сами скинуть им на карточку средства. Сумма разная, в зависимости от степени тяжести полученных травм, но это в районе 500-900 тыс тенге каждому. Семье погибшего выделено 2,1 млн тенге. А те, кто получил ранения: их 24 человека, по Алматы их девять. Как переведут деньги, так сразу им отдадим»,- пояснил Джапаров.

Он отметил, что пока неизвестна точная причина ЧП.

«Сложно что-либо сказать, поскольку вы слышали, первая информация о том, что было искривление путей. По этому поводу оперативно подключена комиссия. В основном так много вагонов не должно было упасть, но в данном случае семь вагонов прошли, остальные сошли. Мы не можем сказать, в чём точная причина», - отметил спикер.

Как сообщалось ранее, сейчас на месте аварии в Жамбылской области пассажирского поезда Астана-Алматы идут экспертизы.

«Сейчас около 10 специалистов из железнодорожных институтов Москвы и Алматы отрабатывают на месте, изучают ситуацию. Они огласят результаты. Вагоны новые. По поводу того, что приходился удар, эксперимент проведён, вчера дали официальную информацию, что это невозможно»,- сказал Сарсебек Джапаров.

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