Третий день горит мусор на полигоне твердых бытовых отходов в Уральске

Сейчас на полигоне работает 10 единиц техники.

В течение трех дней горит полигон твердых бытовых отходов вблизи Уральска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пожар на полигоне ТБО, расположенном вблизи поселка Зачаган, начался 18 июня. За прошедшие дни дым от горящего мусора достиг центра Уральска. Особенно страдают от дыма жители поселка Зачаган, которые ни днем, ни ночью не имеют возможности выйти из домов, чтобы подышать чистым воздухом.

Пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО подтвердила, что на полигоне горит мусор. С прошлого года полигон ТБО передан в доверительное управление ТОО «ICM Recaicling». В частном предприятии нет техники для тушения пожара.

Вчера вечером на полигоне находилась только одна единица техники для пожаротушения. Пожарные сообщили, что находятся на полигоне с начала лета, но у них не хватает возможностей, чтобы потушить горящий мусор.

«Сейчас на полигоне работает 10 единиц техники - экскаватор, погрузчик и другие машины. Они, наряду с тушением огня, засыпают мусор землей», - сказал руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уральска Миржан Нуртазиев. Отметим, что такая ситуация на полигоне ТБО в Уральске повторяется ежегодно.

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