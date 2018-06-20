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Маршруты автобусов временно изменятся в Алматы

Изменения связаны с перекрытием участка дороги по улице Макатаева.

Фото : http://sctmcs.appspot.com20 июня 2018, 16:51

В связи с перекрытием участка дороги по ул. Макатаева от ул. Кунаева до ул. Пушкина, с 21 июня по 1 июля временно будут изменены схемы движения некоторых маршрутных автобусов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города Алматы.

Изменения коснуться следующих маршрутов:

№ 112 – ул. Кунаева – ул. Гоголя – ул. Пушкина – ул. Макатаева далее по утвержденной схеме движения, в обоих направлениях;

№№ 20, 40 – ул. Маметова – ул. Пушкина – ул. Макатаева далее по утвержденной схеме движения, в обоих направлениях;

№ 73 – ул. Кунаева – ул. Маметова – ул. Пушкина – ул. Макатаева далее по утвержденной схеме движения, в обоих направлениях.

Также в связи с перекрытием участка дороги по ул. Макатаева, от пр. Назарбаева до ул. Кунаева , с 9 июня были временно изменены схемы движения маршрутов:

- № 127 – ул. Кунаева – ул. Маметова - пр. Назарбаева далее по утвержденной схеме в обратном направлении;

- № 17 – ул. Панфилова – ул. Маметова – ул. Кунаева – пр. Райымбека далее по утвержденной схеме в прямом направлении,

- ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Маметова – ул. Панфилова далее по утвержденной схеме в обратном направлении;

- № 20, 40 – ул. Макатаева – ул. Кунаева – ул. Маметова - пр. Назарбаева - ул. Макатаева далее по утвержденной схеме в обоих направлениях;

- № 63А – ул. Кунаева – ул. Маметова – пр. Назарбаева – ул. Макатаева далее по утвержденной схеме;

- № 119 – ул. Макатаева – пр. Назарбаева – пр. Райымбека далее по утвержденной схеме;

- № 88 – ул. Кунаева – ул. Маметова – пр. Назарбаева далее по утвержденной схеме, конечный пункт перенести на остановку Кунаева/Райымбека.


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