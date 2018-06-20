В Центральной клинической больнице Алматы пройдет день открытых дверей
Место проведения: АО «Центральная клиническая больница», адрес: ул. Шевченко, 59., уг.ул Байсеитовой.
Центральная клиническая больница проводит для горожан день открытых дверей, сообщает Zakon.kz.
Время проведения: 23 июня 2018 г. с 8:00 до 13:00 ч.
Место проведения: АО «Центральная клиническая больница», адрес: ул. Шевченко, 59., уг.ул Байсеитовой.
Акция "День открытых дверей" в АО «Центральная клиническая больница» проводится регулярно.
Для полноценного, здорового образа жизни каждый гражданин должен заботиться о своем здоровье. Данное мероприятие позволит выявить ранее не диагностированные заболевания и получить рекомендации, которые дадут узкие специалисты СОВМИНКИ.
Целью организации дня открытых дверей является улучшение качества и увеличения продолжительности жизни людей с хроническими заболеваниями, а также ознакомление с высокоспециализированной медицинской помощью, оказываемой в СОВМИНКЕ.
В этот день, каждый получит возможность бесплатно пройти консультацию у врачей СОВМИНКИ:
- консультация хирурга;
- консультация кардиохирурга;
- консультация нейрохирурга;
- консультация акушер-гинеколога;
- консультация сосудистого хирурга;
- консультация гастроэнтеролога;
- консультация уролога;
- консультация гинеколога;
- консультация травматолога;
- консультация физиотерапевта;
- консультация невропатолога;
- консультация отоларинголога;
- консультация маммолога - онколога;
- консультация терапевта;
- консультация инфекциониста;
- консультация косметолога;
- консультация стоматолога;
- консультация аллерголога – пульманолога;
- консультация офтальмолога.
Кроме этого, всем желающим будет предоставлена скидка в размере 30% на обследования:
- УЗДГ сосудов нижних конечностей;
- УЗИ почек;
- Эхо КГ;
- ЭКГ;
Сайт: www.sovminka.kz
Телефоны: + 7 (727) 261 04 50
Аккредитация для СМИ до 16:00 22 июня 2018 года.
Данные высылать на адрес sovminka@gmail.com.
Наш адрес: АО «Центральная клиническая больница», г.Алматы, ул. Шевченко, 59, уг.ул Байсеитовой.
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