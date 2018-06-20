В Центральной клинической больнице Алматы пройдет день открытых дверей

Место проведения: АО «Центральная клиническая больница», адрес: ул. Шевченко, 59., уг.ул Байсеитовой.

Центральная клиническая больница проводит для горожан день открытых дверей, сообщает Zakon.kz.

Время проведения: 23 июня 2018 г. с 8:00 до 13:00 ч.

Место проведения: АО «Центральная клиническая больница», адрес: ул. Шевченко, 59., уг.ул Байсеитовой.

Акция "День открытых дверей" в АО «Центральная клиническая больница» проводится регулярно.

Для полноценного, здорового образа жизни каждый гражданин должен заботиться о своем здоровье. Данное мероприятие позволит выявить ранее не диагностированные заболевания и получить рекомендации, которые дадут узкие специалисты СОВМИНКИ.

Целью организации дня открытых дверей является улучшение качества и увеличения продолжительности жизни людей с хроническими заболеваниями, а также ознакомление с высокоспециализированной медицинской помощью, оказываемой в СОВМИНКЕ.

В этот день, каждый получит возможность бесплатно пройти консультацию у врачей СОВМИНКИ:

- консультация хирурга;

- консультация кардиохирурга;

- консультация нейрохирурга;

- консультация акушер-гинеколога;

- консультация сосудистого хирурга;

- консультация гастроэнтеролога;

- консультация уролога;

- консультация гинеколога;

- консультация травматолога;

- консультация физиотерапевта;

- консультация невропатолога;

- консультация отоларинголога;

- консультация маммолога - онколога;

- консультация терапевта;

- консультация инфекциониста;

- консультация косметолога;

- консультация стоматолога;

- консультация аллерголога – пульманолога;

- консультация офтальмолога.

Кроме этого, всем желающим будет предоставлена скидка в размере 30% на обследования:

- УЗДГ сосудов нижних конечностей;

- УЗИ почек;

- Эхо КГ;

- ЭКГ;

Сайт: www.sovminka.kz

Телефоны: + 7 (727) 261 04 50

Аккредитация для СМИ до 16:00 22 июня 2018 года.

Данные высылать на адрес sovminka@gmail.com.

Наш адрес: АО «Центральная клиническая больница», г.Алматы, ул. Шевченко, 59, уг.ул Байсеитовой.

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