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В Костанае мужчина зарезал жену и выпрыгнул из окна восьмого этажа

На месте работают сотрудники полиции.

Фото : alau.kz20 июня 2018, 17:27

Происшествие случилось в среду в Костанайском социально-техническом университете им. З. Алдамжара, передает Alau.kz.

Мужчина пришел на работу к своей жене. Зайдя в кабинет он зарезал женщину, а сам выпрыгнул с восьмого этажа. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.

Подробности происшествия выясняются.


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