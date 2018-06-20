В Костанае мужчина зарезал жену и выпрыгнул из окна восьмого этажа
На месте работают сотрудники полиции.
Фото : alau.kz20 июня 2018, 17:27
Происшествие случилось в среду в Костанайском социально-техническом университете им. З. Алдамжара, передает Alau.kz.
Мужчина пришел на работу к своей жене. Зайдя в кабинет он зарезал женщину, а сам выпрыгнул с восьмого этажа. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.
Подробности происшествия выясняются.
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