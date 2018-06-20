Назарбаев назначил акима Шымкента

Им стал Габидулла Абдрахимов.

Указом №704 президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев назначил акима города Шымкента, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Им стал Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич.

Г. Абдрахимов родился 23 января 1975 года в селе Кирово Чимкентской области КазССР.

Образование, специальность (квалификация), лицензии: Казахский государственный аграрный университет (1996), Экономист-бухгалтер; Немецкая высшая школа государственного управления, по программе «Болашак» (1997-1999), магистр государственного администрирования.

Трудовой стаж:· Ассистент в Казахском Государственном Аграрном Университете (1996-1997);· Главный специалист, начальник отдела, советник председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (06.1999-06.2001);· Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (06.2001-11.2003);· Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (24.11.2003-14.10.2005);· Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (с 14.10.2005 - 14.01.2008),· Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (14.01.2008-13.10.2008);· Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (13.10.2008-02.02.2012);· Председатель Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (02.02.2012-01.2013);· Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (01.2013-08.2015);· Аким города Шымкент (08.2015-10.2017);· Секретарь партии «Нұр Отан» (с 10.2017).

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