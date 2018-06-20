Отмывали собаку два дня: в ВКО нашли озеро мазута

Болото находится на границе жилого сектора, где могут гулять и дети.

Озеро мазута обнаружили экологи Центра экологической безопасности на пустыре в районе Комбината строительных материалов в Усть-Каменогорске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала сотрудник ЦЭБ Елена Иванова, на номер Экологического патруля ЦЭБ обратилась жительница Усть-Каменогорска. Ее домашний питомец чуть не утонул в овраге, заполненном мазутом. По словам Оксаны Илюшкиной, пса вынули с большим трудом, потому что он увяз в тягучей жидкости «намертво», и любые попытки достать его причиняли собаке мучения. Самостоятельно отмыть животное, которое просидело в смертельной ловушке около двух дней, жительнице не удалось, и пострадавшего отвезли в ветеринарную клинику.

«Врачи отмывали собаку два дня. На это ушло две бутылки моющего средства и пять литров подсолнечного масла», - уточняет Оксана.

Опасаясь за жизнь людей, жительница сообщила о своей находке экологам, которые незамедлительно выехали на место и обследовали болото.

По предположениям специалистов, нефтепродукты могли быть слиты в овраг с железнодорожных путей, потому что привезти их на автотранспорте довольно проблематично, так как подъездных путей по близости нет. А вот железнодорожные пути располагаются как раз над мазутным болотом.

И хотя глубину так называемого озера экологам замерить не удалось, специалисты не сомневаются, что оно представляет опасность для экологии и для горожан.

«Болото находится на границе жилого сектора, где могут гулять и дети. Попади в эту лужу ребенок, его бы ждала участь этого, к счастью, спасенного щенка. Кроме того, мазут представляет и высокую пожароопасность, так как находится в открытом доступе и в непосредственной близости от жилых дачных массивов районов КСМ и Аэропорта, - говорит Анатолий Филиппов, специалист Центра экологической безопасности.

По результатам выездного рейда экологи подготовили ряд писем в уполномоченные государственные органы с просьбой найти ответственных за данное нарушение и определить судьбу мазутного болота.

Напомним, что это уже третье озеро, которое взбудоражило население города. Первое, масляное озеро, находится в районе отработанного глиняного карьера в районе Защиты, судьбу которого сейчас решают специалисты. Второе, внезапно покрасневшее болото, располагается за гостиницей «Турист», и по данным экологов особой опасности не представляет.

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