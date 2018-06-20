Схватку акулы-молота с тарпоном сняли на видео
Кто именно оказался победителем в этой схватке, неизвестно.
Фото : floridatoday.com20 июня 2018, 21:57
В Сети появилось видео схватки молотоголовой акулы с тарпоном, снятое у берегов острова Анна-Мария во Флориде. Об этом пишет РИА Новости.
На кадрах видно, как акула кружит вокруг лодки с отдыхающими, словно преследует кого-то. Через некоторое время морской хищник выталкивает на поверхность крупную рыбу из семейства тарпоновых. Во время "сражения" хищник даже проплыл под лодкой, напугав автора видео.
Кто именно оказался победителем в этой схватке, неизвестно: оператор попросила своего спутника, управлявшего лодкой, покинуть место схватки, сообщает Fox13.
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