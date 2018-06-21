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Особняк XVIII века за 30 млрд предлагают купить казахстанцам

Усадьба находится в Лондоне.

Фото : krisha.kz21 июня 2018, 00:03

На казахстанском сайте krisha.kz выставлено объявление о продаже особняка 1703 года. Владелец считает, что покупатель может найтись в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В особняке 18 комнат. Он расположен в престижном районе Лондона. Площадь четырехэтажного дома составляет 1600 кв. м, участок – 44 сотки. В доме расположены 12 спален, гостиная с камином, столовая, кабинет, две кухни, 14 санузлов, комнаты для прислуги и охраны, спортивный зал, бассейн и сауна.

Кроме того, в особняке есть 300-летний винный погреб, гараж на четыре автомашины, хозяйственные постройки и сад.


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