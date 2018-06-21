Сколько стран покажут второй бой Головкин — «Канело»

Бой «Канело» — GGG II состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Промоутер чемпиона мира WBA Super, WBC и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) Том Леффлер рассказал, в скольких странах планируется показ рематча с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— У GGG и «Канело» большие международные фанатские базы. Естественно, в Великобритании тоже покажут бой двух лучших средневесов в мире, потому что там у Геннадия много болельщиков. Всего второй бой будет показан более чем в 150 странах мира, — сказал Леффлер.

Бой «Канело» — GGG II состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Первый поединок состоялся 16 сентября 2017 года там же и завершился спорной ничьей.