Алматинский зоопарк поделился фотографиями жирафов

Всемирный день жирафов отмечают 21 июня.

Ко Всемирному дню жирафов алматинский зоопарк поделился лучшими фотографиями о жизни этих животных, передает МИА «Казинформ».

Всемирный день жирафов отмечают 21 июня, когда регистрируется самый длинный день или самая длинная ночь в году, в зависимости от полушария.

В этот день в мире в зоопарках, школах и других учреждениях проводят мероприятия, направленные на поддержку этих животных, распространение информации.

Впервые в Алматинский зоопарк жирафы прибыли в 2002 году из ЮАР. С тех пор они здесь достаточно хорошо прижились и активно размножаются - за этот период в Алматы родилось 14 детенышей. Не многие зоопарки могут похвастаться такими результатами.

«Основной костяк стада - это самец Хан и его самки Грация и Сулу. Они в зоопарке стали очень популярными - взрослые их обожают кормить. Но никто и никогда их не слышал, так как голоса их звучат на другой частоте. И никто никогда не видел, как они спят. Обычно они делают это не более часа, и то, через каждые пять минут они просыпаются, осматриваются и опять спят», - рассказал сотрудник зоопарка Михаил Сорокоумов.

На сегодня в мире осталось примерно 90 тысяч жирафов.

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