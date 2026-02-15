#Казахстан в сравнении
События

Всемирный день бегемота отмечает Алматинский зоопарк

бегемот, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 14:49 Фото: wikipedia
15 февраля отмечается Всемирный день бегемота, сообщает Zakon.kz.

В этот день Алматинский зоопарк приглашает жителей и гостей города познакомиться с особенными и удивительными животными зверинца – бегемотами Джамбо и Лотти.

"Бегемоты – одни из самых крупных и необычных животных на планете, их повадки и образ жизни всегда вызывают интерес. Эта очаровательная пара с нетерпением ждет вас – приходите в гости!" – говорится в сообщении.

Ранее зоопарк Алматы поделился с жителями и гостями города новостью о новых обитателях.

Айсулу Омарова
