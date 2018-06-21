Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал нежелание его оппонента Сауля Альвареса проводить совместные пресс-конференции, передает Prosports.kz.

"Думаю, что он не может смотреть мне в глаза, - заявил Головкин на пресс-конференции в Лос-Анджелесе. – Так как знает, что я чист".

Позже, в интервью Yahoo Sports, Головкин заявил, что у Альвареса нет того "Мексиканского стиля", за который любят GGG.

"Я рад, что получил данный поединок. Я сказал Тому, что я соглашусь только на 45% от гонорара. Это было принципиальным решением. Я сделал это ради фанатов, которые хотят видеть этот бой. Для меня это спорт в первую очередь. Определенно, это эмоциональный бой. Это на 100% эмоциональный бой. Не знаю, каков он для Альвареса. Прямо сейчас, как и в первом бою, его переполняют эмоций. Но когда он выйдет на ринг, он отступит и начнет убегать от меня. Он только убегает… Он не похож на воина. У него нет "Мексиканского стиля". Он ненастоящий чемпион. Я показал, что готов к бою и у меня есть мощь. На этой неделе я посещу Казахстан, чтобы увидеть моих близких, а затем поеду в США для тренировочного лагеря," - сказал он.

Том Леффлер, представляющий интересы Головкина, заявил, что на этот раз Головкин также уделит время для СМИ в отличие от Альвареса.

"Он открыт для прессы. Я говорил с Абелем Санчесом и мы будем проводить открытые тренировки для представителей СМИ. Головкин будет приезжать в Лос-Анджелеc, он будет выступать на ТВ. Для Головкина это просто очередной поединок в карьере. Да, это второй бой с Альваресом, но мы не можем уделять внимание тому, что будет делать Альварес или Golden Boy. Мы приложим все усилия, чтобы раскрутить этот бой. GGG – это лидер, который берет на себя ответственность. Именно он будет продвигать бой. Поэтому его звезда так быстро взошла", сообщил Леффлер.