ФК "Актобе" могут наказать за долг по зарплате

Если в ближайшее время актюбинцы не рассчитаются перед футболистом, клубу запретят еще два трансферных окна регистрировать игроков.

"Актобе" может получить трансферный бан на год за задолженность по зарплате, сообщает Prosports.kz.

Представители игрока Айоделе Аделейе подали документы в ФИФА с очередной претензией к "Актобе". В случае, если в ближайшее время актюбинцы не рассчитаются перед футболистом, клубу запретят еще два трансферных окна регистрировать игроков. Речь идет о задолженности по зарплате свыше 250.000 долларов.

Напомним, что Аделейе играл за «красно-белых» один сезон - в 2015 году он был подписан из греческого чемпионата. За этот период он отыграл 25 матчей и был признан лучшим игроком сезона в составе команды. Однако после завоевания бронзовых медалей покинул клуб в декабре того же года.