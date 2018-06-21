О противодействии выводу денег из страны рассказал Акишев

Поправки позволят обеспечить равные условия ведения бизнеса для местных компаний и филиалов иностранных организаций.

Основной задачей принятия законопроекта «О валютном регулировании и валютном контроле» является расширение мониторинга валютных операций и сокращение иностранной валюты в расчетах на территории Казахстана. Принятие законопроекта не повлияет на простых граждан, так как либеральные принципы валютного регулирования сохранены. Об этом рассказал председатель Национального Банка Данияр Акишев, выступая с докладом на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает Zakon.kz.

Он выделил основные поправки в рамках законопроекта.

«Первое – это признание филиалов иностранных организаций в качестве резидентов. По действующему законодательству филиалы иностранных организаций, выступая нерезидентами, вправе осуществлять валютные операции внутри Казахстана. Предлагается перевести их расчеты с казахстанскими лицами на тенге», - рассказал Д.Акишев. Он отметил, что данные поправки позволят обеспечить равные условия ведения бизнеса для местных компаний и филиалов иностранных организаций.

«Следующее – это расширение охвата валютных операций с нерезидентами с одновременным упрощением процедур сбора информации о валютных операциях», - сказал глава Национального Банка Казахстана. Он добавил, что сложные режимы регистрации и уведомления будут отменены. Вместо них вводится единая учетная регистрация валютных договоров.

Законопроектом предусматривается усиление противодействия выводу денег из страны путем введения перечня валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны. Он пояснил, что к таким признакам относятся финансовые займы, не предусматривающие поступление денег на счета в Казахстане, а также беспроцентные займы, коммерческие кредиты на срок свыше 720 дней.

По словам Д.Акишева, усилению противодействия выводу денег из страны будет способствовать активное информационное и иное взаимодействие с органом госдоходов. «Эффективный обмен информацией позволяет выявлять недостоверные сведения по одной и той же сделке, которые поступают в разные госорганы», - сообщил он.

В рамках сопутствующего законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка» будут отрегулированы отношения по обмену сведениями между Национальным Банком и Комитетом госдоходов министерства финансов.

Также Д.Акишев выделил отдельно уточнение порядка обращения валютных ценностей в Казахстане. Он рассказал, что законопроектом предоставляется право небанковским обменным пунктам на покупку и продажу золотых минислитков Национального Банка.

Глава Нацбанка подчеркнул, что поправки являются плановыми и связаны с текущими изменениями, в том числе созданием специальной экономической зоны «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», а также в связи с вступлением Казахстана во Всемирную Торговую Организацию.

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