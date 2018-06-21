Мужчине грозит 5 лет за похищение 15-летней девушки в Мангистау
Похититель и похищенная прожили вместе два месяца.
Фото : TUT.by21 июня 2018, 11:35
Возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Шетпе Мангистауского района, похитившего 15-летнюю девушку, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По сообщению пресс-службы ДВД Мангистауской области, в апреле текущего года 21-летний парень похитил девушку из того же поселка, с целью на ней жениться. За это деяние он может быть лишен свободы на 5 лет.
«По указанному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 часть 1 (вступление в половые отношения или совершение других действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Дело внесено в единый перечень досудебных расследований», - говорится в сообщении.
Подозреваемый оправдывается тем, что похищенной девушке исполнится 16 лет в декабре. Похититель и похищенная прожили вместе два месяца.
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