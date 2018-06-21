Назначен новый художественный руководитель «Қазақконцерт»

Им стал заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев.

Известный казахстанский музыкант Тимур Урманчеев назначен художественным руководителем Государственной концертной организации «Қазақконцерт», передает Zakon.kz.

Тимур Урманчеев – Заслуженный деятель Казахстана, Лауреат международных конкурсов, профессор Казахского национального университета искусств, солист Государственной филармонии им.Жамбыла.

Выпускник Казахской Национальной консерватории имени Құрманғазы по классу фортепиано (1991). Ассисентура-стажировка (1993). Курсы высшего исполнительского мастерства (1990, класс проф. МГК им. П.Чайковского А.Ведерникова).

Т.Урманчеев входит в число наиболее ярких представителей академического музыкального искусства Казахстана. Его большой вклад в развитие отечественного искусства включает в себя разные стороны музыкального профессионализма – талантливый солист, концертмейстер, создатель и художественный руководитель Государственного ансамбля «Форте Трио».

В творческих союзах с Т.Урманчеевым участвовали известные казахстанские и зарубежные музыканты. Казахстанский пианист неоднократно представлял музыкальное искусство страны на международной сцене. Является художественным руководителем крупных международных и республиканских проектов: международные фестивали искусств «Астана кештері», «Японская осень», «Японская весна», республиканские фестивали музыки «Көктем самалы» и «Жүрек сазы», культурный благотворительный мегапроект «Времен связующая нить».

Вклад Т.Урманчеева в развитие казахстанской музыкальной культуры был неоднократно отмечен на государственном уровне. Указом Президента РК в 2001 году был награжден медалью «Ерен енбек үшiн». В 2006 году удостоен звания «Заслуженный деятель Республики Казахстан». В 2015 году удостоен звания Кавалер Ордена «Құрмет». Кроме того, Т.Урманчеев является почетным профессором Международной академии вокала «Renata Tebaldi-Mario Del Monaco» (Италия).

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