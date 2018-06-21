В Астане полицейский спас ребенка, гуляющего по подоконнику на 9-м этаже

Мальчик и его сестра были дома одни.

Инспектор службы Полка дорожно-патрульной полиции МПС ДВД Астаны старший лейтенант полиции Азамат Балтабаев спас 6-летнего ребенка, который ходил по подоконнику с открытым окном на 9 этаже, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

"20 июня около 17.00 часов в полицию поступил звонок от очевидцев о том, что по ул.Кобланды батыр на 9 этаже ребенок открыл окно и ходит по подоконнику. На вызов незамедлительно приехал экипаж «Иргиз-91» в составе старшего лейтенанта полиции Азамата Балтабаева и сержанта полиции Тимура Шындаулетова, которые приняли меры для беспрепятственного въезда во двор спасателей", - сообщили в ДВД.

Как рассказал Азамат Балтабаев, совместно с приехавшими спасателями он поднялся по спасательной конструкции – «вышке» на 9-этаж. Зашел через открытое окно и завел мальчика в квартиру. Оказалось, что дома кроме двух детей - мальчика 6-ти и девочки 8-ми лет, больше никого не было.

Родители были на работе. Сотрудники ювенальной полиции, передав детей родителям, провели с ними профилактическую беседу.

В ДВД отмечают, что на счету полицейского Азамата Балтабаева эта не первое спасение человеческой жизни. В прошлом году 5 августа он вместе с гражданином Франции Жоржем Киеффер спасли утопающего мужчину.

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