Защищающий детей от вредной информации закон принял Парламент РК

За распространение информации в печатных изданиях, радио-, телевидении без знака возрастной категории вводится ответственность.

На заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон РК «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также сопутствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен Бекбулат Тлеухан, представляя документ, напомнил, что законопроект инициирован депутатами Парламента.

«Одним из актуальных и важных вопросов, обсуждаемых в последнее время, является способность государства защитить свое подрастающее поколение от информационных угроз нового типа - это дистанционного управления детьми, влияние которого усиливается с каждым годом. Мы долго обсуждали данный проект закона, он обсуждается еще с четвертого созыва, можно сказать что это очень проработанный закон», - сказал он.

По его словам, основной целью проекта закона является обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, реализация прав детей на получение информации, соответствующей их возрасту.

«В связи с этим законодательно предусматривается ряд новелл: закрепление критериев, содержания информационной продукции, предназначенных для разных возрастных групп детей с учетом их психофизиологических особенностей. Всего предусматривается шесть категорий информационной продукции для детей. Разграничение компетенции госорганов по осуществлению контроля за распространением информации, причиняющей вред здоровью детей. Определение субъектов, осуществляющих возрастную классификацию», - указал парламентарий.

При этом данное требование не распространяется на осуществление возрастной классификации фильмов. Эта функция закреплена за уполномоченным органом в сфере культуры.

«Также предполагается определение субъекта, осуществляющего нанесение знака возрастной категории на информационную продукцию. Введение определенных требований к распространению информационной продукции. Участие в общественности в осуществлении общественного контроля в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью. Наделение уполномоченного органа функцией по разработке и утверждению методики присвоения информационной продукции в возрастную классификацию», - пояснил Б. Тлеухан.

Вместе с тем, на заседании депутаты приняли сопутствующие поправки.

«Мы приняли сопутствующий законопроект. Документом предусматриваются следующие поправки: в Уголовный кодекс - направленные на уточнение классифицирующих признаков по доведению до самоубийства, вовлечению несовершеннолетних в совершение уголовных правонарушений. В КОАП вносятся поправки в части установления ответственности за распространение несовершеннолетним информационной продукции, запрещенной для детей; за распространение периодических печатных изданий, аудиовизуальной или печатной продукции без знака возрастной категории, не соблюдение установленного времени при распространении теле-, радиопрограмм, содержащих информацию, отнесенную к возрастной категории с 18 лет», - перечислил депутат.

«В Предпринимательский кодекс вносятся поправки в части выведения из общего порядка проведения государственного контроля проверок, осуществляемых органами внутренних дел, связанных с соблюдением требований к продаже несовершеннолетним информационной продукции запрещенной для детей. В закон «О правах ребенка РК» вносятся поправки в части дополнения полномочий центральных исполнительных органов компетенций по реализации государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В закон «О культуре» - поправки в целях унификации индекса фильма, с возрастной категорией предложенной основным законопроектом. В закон «О телерадиовещании» вносятся поправки в части корреспондирования с поправками, предусмотренными в основном проекте закона. В целом законопроектом предусматриваются поправки в 3 кодекса и 4 закона», - заключил мажилисмен.

Ксения Давыдова, Астана

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