Мухамедиулы: Языковая реформа осуществляется в соответствии с планом мероприятий

Рабочей группой с участием ученых-языковедов разработана Концепция правописания казахского алфавита на основе латинской графики.

Сегодня в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz

В рамках заседания рассмотрен ход реализации Плана мероприятий по поэтапному переводу казахского алфавита на латинскую графику до 2025 г., а также обсуждены вопросы дальнейшей координации работ по разработке правил правописания и технической раскладки клавиатуры нового алфавита.

Национальная комиссия по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику — это консультативно-совещательный орган при Правительстве, основной целью и задачей которой является подготовка и утверждение предложений по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, координация и контроль за качеством исполнения работы.

С докладами по основным направлениям проводимой работы по переводу алфавита на латиницу выступили министры культуры и спорта А. Мухамедиулы, образования и науки — Е. Сагадиев, информации и коммуникаций — Д. Абаев.

А. Мухамедиулы отметил, что в настоящее время рабочей группой с участием ученых-языковедов разработана Концепция правописания казахского алфавита на основе латинской графики.

«На сегодняшний день подготовлен график календарного плана по разработке орфографии казахского языка и основных положений орфографических правил. В целом, важная для нашей страны языковая реформа осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному переводу алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года», — сказал А. Мухамедиулы.

Е. Сагадиев доложил, что на сегодняшний день Институт языкознания им. А. Байтурсынова изучил международные принципы и правила терминобразования в казахском и тюркских языках и разработал критерии национальной терминологии.

В ходе заседания с комментариями также выступили Заместитель Премьер-Министра Е. Досаев, депутат Сената Парламента М. Бактиярулы, депутат Мажилиса Парламента Б. Мамраев, директор Института языкознания Е. Кажыбек, доктор филологических наук, профессор, завкафедрой Казахского национального университета им. Абая Т. Аяпова, исполнительный директор Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» им. Ш. Шаяхметова Е. Тлешов и другие.

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