Памятник Виктору Цою открыли в Алматы

Открытие памятника состоялось на день рождения певца.

В Алматы установили памятник рок музыканту Виктору Цою на месте съемок последних кадров фильма "Игла", передает Zakon.kz.

Легенде исполнилось бы 56 лет сегодня, 21 июня. Фигуру рок-исполнителя планировали установить еще осенью прошлого года.

Фигуру известного рок-исполнителя планируется установить этой осенью в Алматы на одном из культовых мест города.

"Виктор Цой остается до сих пор номер один евразийский герой. Именно такой, с восточной внешностью, который близок любому молодому человеку или девушке. Его также хорошо знают за рубежом... На Тулебайке, это легендарная улица Мукана Тулебаева, где снимались последние кадры "Иглы" на заснеженной аллее, будет установлена малая архитектурная форма, облагорожена улица Тулебаева", - говорил тогда президент Национальной академии кинематографических искусств и наук Рашид Нугманов.

Открытие памятника посетил аким Бауыржан Байбек, актеры, певцы, а также горожане.







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