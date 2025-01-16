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Общество

В Алматы открыли памятник Ермеку Серкебаеву

В Алматы открыли памятник Ермеку Серкебаеву, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 12:47 Фото: gov.kz
В Алматы сегодня, 16 января 2025 года, состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся оперному певцу, актеру, педагогу Ермеку Серкебаеву. Об этом рассказали в Министерстве культуры и информации РК, сообщает Zakon.kz.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, аким города Ерболат Досаев, брат певца Мурат Серкебаев и сын Байгали Серкебаев, а также представители творческой интеллигенции, жители и гости города.

Фото: gov.kz

Памятник расположен на пр. Абылай хана перед зданием Казахского государственного академического оркестра народных инструментов им. Курмангазы.

Фото: gov.kz

Аида Балаева отметила, что, открывая памятник, Казахстан отдает дань уважения своему великому сыну, и выразила надежду, что его богатое духовное наследие навеки останется в памяти народа.

"Ермек Серкебаев обладал редким талантом и высоким профессионализмом, что позволило ему завоевать искреннюю любовь миллионов почитателей искусства. Сегодня нам трудно представить казахскую оперу без Ермека Серкебаева. Его биография – это целая глава в истории культуры нашей страны. Не все знают, что он вел активную общественно-политическую жизнь и внес большой вклад в становление и укрепление нашей независимости. Не будем забывать и о том, что Ермек Бекмухамедович стал основателем династии одаренных музыкантов – дети и внуки с достоинством продолжают его дело и прославляют казахское искусство в разных странах", – сказала министр культуры и информации.
Фото: gov.kz

Особую признательность глава ведомства выразила скульпторам, воплотившим образ Ермека Серкебаева в бронзе, – Айдосу Буркитбаеву, Тимуру Ермухаметову, Акылбеку Орманбекову и Қуанышу Асылбай.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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