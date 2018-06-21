В Генпрокуратуре считают, что смогут экстрадировать казахстанцев из бразильских тюрем

В общей сложности в тюрьмах Бразилии находятся четыре человека из Казахстана.

Заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов сообщил, что в тюрьмах Бразилии находятся четыре казахстанца, трое из которых сидят за наркотики, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Буквально вчера мы заключили двусторонний договор с Республикой Бразилия. Весь пакет документов – об оказании правовой помощи, о выдаче и экстрадиции. Хочу напомнить, что в Бразилии содержатся четыре казахстанца, которые находятся сегодня в тюрьмах. У нас есть договорённость, что, не дожидаясь ратификации, наши граждане будут выданы для того, чтобы могли отбывать наказание в нашей стране. Мне известно о трёх казахстанских граждан, которые отбывают наказание в этой стране. Их посадили за наркотики. Двое из них являются супругами", - сообщил Марат Ахметжанов на брифинге в Генпрокуратуре.

Он отметил, что где бы гражданин Казахстана не находился, ведомство будет постоянно следить за ним.

"Будем прилагать все усилия в случае его желания возвратиться и отбывать наказание здесь. Допустим, наш гражданин приговорён к семи годам. Есть, что наш один гражданин сидит уже два года, то оставшиеся пять лет он должен отбывать у нас. Мы не имеем права изменить данный приговор. Он осуждён по законодательству Бразилии, и мы обязуемся исполнять их приговор на нашей территории", - заключил заместитель генерального прокурора.

Сегодня в Сенате Парламента принят закон, направленный на снижение репрессивности Уголовного Кодекса, Уголовно-процессуального кодекса и Уголовно-исполнительного кодекса.

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