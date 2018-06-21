Сондерс хочет сразиться с чемпионом IBF в день реванша Головкин - "Канело"

При этом у британца была договоренность о бое с GGG на август, но этот план выгорел.

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (26-0, 12 КО), рассказал о возможном сопернике своего подопечного на следующий бой, сообщает Vesti.kz.



По его словам, Сондерс может подняться во второй средний вес для поединка с чемпионом IBF Джеймсом ДиГейлом (24-2-1, 12 КО). Если боксеры согласятся на этот бой, он пройдет 15 сентября на арене O2 в Лондоне.





"Я думаю, этот поединок возможен. Билли может подняться в весе для большого боя. Битва с Дигейлом станет огромным событием. Фанаты будут очень рады увидеть этот бой", - цитирует Уоррена BoxingScene.com.

Чемпион-симулянт, или как Сондерс оказался в пролете после объявления реванша Головкин - "Канело"Сондерс 23 июня в Лондоне должен провести защиту титула против соотечественника Мартина Мюррея (36-4-1, 17 КО), но бой отменили из-за травмы чемпиона. Позже стало известно, что британец вел переговоры с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), из-за чего Мюррей заподозрил его в симуляции травмы.У Сондерса имелась договоренность о поединке с Головкиным на 25 августа в Лос-Анджелесе. Но этот план выгорел, так как казахстанец сумел договориться с мексиканец Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) о реванше на 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где и состоялся их первый бой, завершившийся вничью.