Актюбинку обокрал приглашенный на свидание парень

Девушка познакомилась с ним в соцсетях.

Девушка пригласила парня, с которым познакомилась в Instagram, а тот ее обокрал на 40 тысяч тенге, сообщает zakon.kz со ссылкой на «Диапазон».

В девять часов вечера к актюбинке в гости пришел 25-летний Берик, с которым она познакомилась в Instagram. В тот вечер актюбинка просила в долг деньги на погашение кредита и сказала ему, что ей не хватает. Знакомый попросился у нее переночевать, и она разрешила. Они легли спать, а утром Берика уже не было дома. Утром она заметила, что из кармана куртки пропала 41 тысяча тенге. Она сразу же поняла, что их украл Берик, и позвонила ему, а потом сообщила в полицию.

Как выяснил «Диапазон», ущерб актюбинке не возмещен, она просила назначить ему наказание по закону.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся. В суде он рассказал, что с девушкой познакомился в Интернете, пришел к ней домой в гости. Он проснулся в 7 утра. На мягкой мебели лежала куртка хозяйки. Осмотрев карманы куртки, он нашел деньги – 41 тысячу тенге. Деньги положил себе в карман и ушел из дома, пока девушка еще спала. Деньги потратил на личные нужды, но ущерб возместить возможности нет.

Суд приговорил мужчину за кражу к 2 годам ограничения свободы и к 240 часам принудительного труда.

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