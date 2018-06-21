В Таразе обгоревший мальчик утверждает, что его намеренно подожгли

Скорей всего, наказание предполагаемые обидчики, не получат. Им всего по семь лет.

В Таразе 6-летнего мальчика, которого подожгли сверстники, готовят к операции. Ему предстоит удаление омертвевшей кожи и пересадка новой. Между тем скандал вокруг этой истории разделил общество на два лагеря. Одни поддерживают мать обвиненных двойняшек, которая уверена: ее сыновья не причем. Вторые же, как и родня пострадавшего ребенка, требуют возмездия, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Жуткие фотографии приносят родные с больницы. Максим Легостаев три дня пробыл в реанимации, у него 18 процентов ожогов: спина, руки, шея и часть головы. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Но потребуется долгое лечение и пересадка кожи. Эту историю вначале даже назвали несчастным случаем. Правда, мать пострадавшего уверена: соседские ребята подожгли ее сына специально.

- Все стояли и слышали, как Максим пришел в себя и рассказывал: мальчики, мама, вынесли баночку с бензином. Рома на меня, облил меня сзади. А Данил кинул спичку. Мама, я не успел, мама, я не успел. Мама, я же просил, я плакал, чтоб они меня не поджигали, они меня подожгли, мама, - утверждает мать пострадавшего Вера Легостаева.

Тот день мог закончиться куда страшнее. Старший брат Максима вспоминает первые минуты разыгравшейся у него на глазах трагедии и чуть не плачет. Говорит, сам он мыл машину, а дети неподалеку играли в песочнице. Вдруг что-то хлопнуло. А после парень увидел бегущего в огне младшего брата.

Родные уверяют: семилетние двойняшки – гроза улицы. И каждый раз доставалось Максиму. Мол, то голову рассекут, то веревку на шею намотают и душат. Вот только мать двойни твердит: ее сыновья ни в чем не виноваты. Даже наоборот – сами пострадали от шестилетнего хулигана, который всегда носил спички и вообще мог поджечь себя сам. Правда, говорить это открыто не стала, попросив не показывать ее лицо.

- Это просто произошел несчастный случай. Они игрались вместе. Нашли баклажку, видимо, там где-то был бензин. Дети сами не знают, что такое бензин, происходящее его. Наливали в другую баклажку, видать, перелили, и загорелась трава. От пламени загорелся ребенок, с которым они играли. Мои дети прибежали, тоже сами перепугались, давай кричать, что там пожар.

Что было в банке, бензин или какое-то другое вещество и где его взяли, пока остается неясным. Известно лишь то, что мать двойняшек работает оператором на АЗС. Сейчас полиция выясняет подробности происшествия. По факту возбудили уголовное дело - «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

- На сегодняшний день следствием мы возбудили уголовное дело. И вопрос о том, что имел место несчастный случай, как бы еще не рассматривается. Соответственно, два месяца на расследование у нас еще есть. После результатам расследования мы примем соответственно процессуальное решение, - говорит начальник следственного управления ДВД Жамбылской области Максат Ережепов.

Дело затрудняет то, что в песочнице в тот момент кроме близняшек и обожженного мальчика больше никого не было. Все основывается на показаниях самих ребят. Стоит ли говорить, что поджечь себя сзади ребенок вряд ли бы смог. К какому заключению в итоге придет следствие, пока остается неясным. Но, скорей всего, наказание предполагаемые обидчики, не получат. Им всего по семь лет.

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