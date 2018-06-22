Алипбек Усербаев назначен новым акимом Туркестана

Ранее Алипбек Усербаев уже имел трехлетний опыт руководства городом Туркестаном.

Главой Туркестана по согласованию с Администрацией Президента РК назначен Алипбек Усербаев, ранее занимавший должность первого заместителя акима ЮКО, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Алипбек Усербаев родился в 1961 году.

Образование:

· Высшее. Специальность «Инженер-химик-технолог».

Трудовой стаж:

· Машинист Карагандинского завода асбоцемизделий (1983-1986);

· Инженер лаборатории, мастер, экономист, начальник цеха, главный инженер комбината строительных деталей и конструкций города Туркестан;

· Директор филиалов комбината нерудных материалов АО «Қуат Суиндустрия», АО KazakhConstruction Industry;

· Временно исполняющий обязанности секретаря Туркестанского городского маслихата;

· Заведующий отделом строительства города Туркестан;

· Заместитель акима городов Кентау, Туркестан;

· Акима города Туркестан;

· Руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области;

· Аким города Туркестан Южно-Казахстанской области (09.2014-12.2017);

· Первый заместитель акима Южно-Казахстанской области (с 12.2017)

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