Алипбек Усербаев назначен новым акимом Туркестана
Ранее Алипбек Усербаев уже имел трехлетний опыт руководства городом Туркестаном.
Главой Туркестана по согласованию с Администрацией Президента РК назначен Алипбек Усербаев, ранее занимавший должность первого заместителя акима ЮКО, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
Алипбек Усербаев родился в 1961 году.
Образование:
· Высшее. Специальность «Инженер-химик-технолог».
Трудовой стаж:
· Машинист Карагандинского завода асбоцемизделий (1983-1986);
· Инженер лаборатории, мастер, экономист, начальник цеха, главный инженер комбината строительных деталей и конструкций города Туркестан;
· Директор филиалов комбината нерудных материалов АО «Қуат Суиндустрия», АО KazakhConstruction Industry;
· Временно исполняющий обязанности секретаря Туркестанского городского маслихата;
· Заведующий отделом строительства города Туркестан;
· Заместитель акима городов Кентау, Туркестан;
· Акима города Туркестан;
· Руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области;
· Аким города Туркестан Южно-Казахстанской области (09.2014-12.2017);
· Первый заместитель акима Южно-Казахстанской области (с 12.2017)
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