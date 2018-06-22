Как обеспечить 75 тысяч студентов общежитиями до 2022 года - эксперт

В вопросе обеспечения студентов местами в общежитиях целесообразно рассматривать не только новое строительство, но и реконструкцию/модернизацию существующих объектов.

Аналитик казахстанского центра государственно-частного партнерства Айгуль Садыкова рассказала, каким образом можно обеспечить 75 тысяч студентов общежитиями до 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Всего в этом году по республике оканчивают школу 136,9 тысяч выпускников. Наибольшее количество выпускников отмечено в Туркестанской области и в Шымкенте — 34,2 тысячи человек, в Алматинской области — 14,7 тысяч и Алматы — 10 тысяч. Также завершают девять классов обучения 233,6 тысяч учеников.

Статистика по вузам

На начало 2017/2018 учебного года в стране действовало 127 высших учебных заведений (с учетом филиалов) с общей численностью студентов – 496 209 человек, из которых порядка 41% - это иногородние студенты (202 901 человек). Численность студентов в текущем учебном году, по сравнению с прошлым учебным годом, увеличилось на 4%. При этом 45,9% всего контингента студентов обучается в государственных вузах.

Численность студентов, получающих образование за счет государственных образовательных грантов, составляет 143 440 человек (28,9%), обучающихся на платной основе – 352 769 человек (71,1%).

Общая площадь зданий составляет 5 746 195 кв.м, из которых 23,3% занимают общежития (1 340 581 кв.м.).

Численность студентов, нуждающихся в общежитии составила 85 467 человек, из которых 67% - это студенты государственных вузов, 32,7% - частных вузов. В разрезе регионов в большей мере потребность в студенческих общежитиях наблюдается в Алматы (33%), Астане (18%), Карагандинской области (10%), ВКО (7%), Костанайской области (6%) и Актюбинской области (5%).

Из 85 тысяч студентов, нуждающихся в общежитии 68 тысяч (79,7%) проживают в общежитиях. Острый дефицит мест испытывают 17,4 тысяч студентов, из которых наибольшая часть приходится на Астану (5 тыс.мест) и Алматы (4,7 тыс.мест).

В аналогичном периоде в республике действовало порядка 800 колледжей с общей численностью студентов – 485 891 человек. Численность обучающихся по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 1%.

Общая площадь зданий составляет 4 619 467 кв.м, из которых 18,5% занимают общежития (852 781 кв.м.).

Большая часть колледжей на сегодняшний день не имеет собственных общежитий для студентов. В особенности у городских колледжей остро стоит вопрос обеспечения студентов общежитиями.

Многие студенческие общежития были построены еще в советские времена.

Учитывая увеличивающееся количество иногородних студентов (рост на 3,7% по сравнению с 2016/2017 учебным годом) и неудовлетворительные условия для проживания в существующих общежитиях, реальная потребность в студенческих общежитиях намного выше. По сути, каждый иногородний студент потенциально нуждается в решении жилищного вопроса на период обучения.

Новое строительство занимает слишком много времени: разработка проектно – сметной документации, проведение ее экспертизы, строительство, внутренняя отделка, оборудование/меблирование и ввод в эксплуатацию займут в среднем 2,5 - 3 года. Учитывая крайне сжатые сроки обеспечения не менее 75 000 мест в студенческих общежитиях за 3,5 года, а также фактор охвата по всей стране, а не локально в одном городе или регионе, возникает вопрос: Успеют ли все вузы и колледжи, испытывающие потребность в общежитиях, построиться за это время?

17,4 тыс. студентов, испытывающие критически нуждающихся в общежитии, будут ждать все 3,5 года. Как известно, хорошие условия улучшают кадры. Поэтому без соответствующих условий проживания ухудшается качество самоподготовки студентов.

Новое строительство требует больших капиталовложений: Согласно заявлению вице – министра образования и науки Бибигуль Асыловой себестоимость строительства квадратного метра студенческого жилья в рамках пяти социальных инициатив президента составит 450-500 долларов США или 150 – 180 тыс. тенге, средняя стоимость строительства оценивается в 1,3 млрд.тенге. Не все вузы и колледжи в состоянии финансировать строительство «с нуля», не каждый инвестор пойдет на долгоокупаемый объект, не каждый банк возьмется финансировать.

Поэтому в вопросе обеспечения студентов местами в общежитиях целесообразно рассматривать не только новое строительство, но и реконструкцию/модернизацию имеющиеся активов бизнесменов, самих вузов/колледжей, местных исполнительных органов, залоговую базу банков. У некоторых бизнесменов уже имеются готовые недозагруженные объекты, которые возможно перепрофилировать под студенческие общежития с минимальными сроками и затратами.

Рассмотрим на примере Астаны, где наблюдается наибольшая критическая потребность в 5 тыс.мест, сравнив рыночные цены готовых объектов с оценочными цифрами на новое строительство, заявленными вице – министром.

На порталах торговли недвижимостью представлено множество объявлений на продажу гостиниц, жилых комплексов, бизнес центров, построенных в 2012 - 2018 годах, а также объекты незавершенного строительства. Их цена за квадратный метр составляет 100-160 тыс.тенге. При этом общая стоимость значительно ниже по сравнению с новым строительством. Учитывая, что это уже построенные и эксплуатируемые объекты, готовность их документации (проект, архитектурный план), имеющийся ремонт и меблирование некоторых из них, потребуется значительно меньше времени и средств на удовлетворение «горящей»/критической потребности в общежитиях.

Многие из этих объектов выставляются на продажу по причине низкой заполняемости, неприбыльности. Учитывая, что вузы и колледжи будут стабильно обеспечивать заполняемость общежитий и возможность предусмотрения на первых, цокольных этажах «коммерческой начинки», которые позволят быстрее окупить инвестиции, сумму государственных возмещений в виде государственного заказа и механизмам ГЧП, как и в мировой практике, общежития для бизнесменов представляется стабильным и удобным вложением. Все административно – хозяйственные дела перейдут к «частнику», а вузы и колледжи будут заниматься основным процессом обучения студентов.

К тому же у некоторых вузов/колледжей уже есть готовые недозагруженные объекты, которые осталось только реконструировать и/или переоснастить и использовать под общежития. Например, учебные корпуса, которые полностью или частично могут быть переоснащены под студенческое общежитие.

Согласно Закону «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» строительная деятельность (строительство) предполагает не только деятельность по созданию основных фондов производственного и непроизводственного назначения путем возведения новых объектов, но и изменение (путем расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций).

Поэтому в вопросе обеспечения студентов местами в общежитиях целесообразно рассматривать не только новое строительство, но и реконструкцию/модернизацию существующих объектов, принадлежащих бизнесменам, вузам, колледжам, банкам и местным исполнительным органам.

Также надо обратить внимание на то, что Президент озвучил задачу «Создавая систему образования по лучшим мировым стандартам, необходимо уделить должное внимание условиям обучения и проживания студентов», то есть переходя к мировым стандартам обучения, нельзя оставаться в прошлом по стандартам жизни для студентов.

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