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Пассажиры поездов рассказали, как поступают с храпящими соседями

32% попытается не обращать внимания на мешающего спать соседа или соседку.

Фото : Газета для пассажира "Стрела"22 июня 2018, 11:05

Пассажиры поездов рассказали, как они поступят, если их сосед по купе либо плацкарту громко храпит и мешает спать.

Необычный опрос провел сервис путешествий Туту.ру.

Как показало исследование среди 10 тысяч человек, 32% попытается не обращать внимания на мешающего спать соседа или соседку.

Почти столько же респондентов, 29%, воспользуются берушами. Набраться смелости и попросить пассажира не храпеть готовы 26% опрошенных. 13% обратились бы к проводнице, чтобы она помогла найти другое место в поезде с более тихими соседями.


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