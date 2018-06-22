Пассажиры поездов рассказали, как поступают с храпящими соседями
32% попытается не обращать внимания на мешающего спать соседа или соседку.
Фото : Газета для пассажира "Стрела"22 июня 2018, 11:05
Пассажиры поездов рассказали, как они поступят, если их сосед по купе либо плацкарту громко храпит и мешает спать.
Необычный опрос провел сервис путешествий Туту.ру.
Как показало исследование среди 10 тысяч человек, 32% попытается не обращать внимания на мешающего спать соседа или соседку.
Почти столько же респондентов, 29%, воспользуются берушами. Набраться смелости и попросить пассажира не храпеть готовы 26% опрошенных. 13% обратились бы к проводнице, чтобы она помогла найти другое место в поезде с более тихими соседями.
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