Автомобиль в подарок от молла «Апорт»

«Апорт» любит своих посетителей и не перестает их радовать каждый сезон!

Крупнейший молл страны - «Апорт» (aport.kz) - место, где сосредоточены все современные форматы развлечений и торговли. В 2018 году в молле произошли значимые события: открылась третья очередь, где представлены такие якоря, как самый крупный гипермаркет в стране «Magnum», парк развлечений «Funky world», аквапарк «Miami Аquapark & SPA», обновленный «Детский мир». Сегодня «Апорт» по праву можно назвать моллом международного уровня, предоставляющим возможность жителям Алматы и области пользоваться самым широким ассортиментом товаров, услуг и развлечений, передает Zakon.kz.

Молл «Апорт» - это целое городское пространство. Сюда посетители приходят на шопинг, после которого можно провести лучший в городе семейный досуг. В «народном» молле ежедневно кипит жизнь, и реализуются новые подходы к организации отдыха. Первый казахстанский молл - пионер популярной сейчас акции «Ночь скидок».

«Апорт» любит своих посетителей и не перестает их радовать каждый сезон! Здесь гости ежедневно получают подарки за то, что совершили покупку. В этом году молл приготовил еще больше сюрпризов! Уже по сложившейся традиции в честь своего дня рождения «Апорт» дарит автомобиль! Чтобы принять участие в грандиозной акции нужно совершить покупки в молле на сумму от 15 000 тенге. Чеки обмениваются на гарантированные подарки на стойках ресепшн. Среди них: сертификаты на разовое посещение фитнес-центра Hawaii Fitness, билет в аквапарк «Hawaii» или «Miami aquapark&SPA», сертификат в семейный парк развлечений «Funky town» или «Funky world», сертификат в Центр развлечений NEXT и купон на бесплатный картофель фри и напиток от ресторана «Hardees».

Главный приз – автомобиль разыграют 22 сентября на праздновании дня рождения молла «Апорт». Ждем всех за новыми впечатлениями!

www.aport.kz

Контактный номер: 312 13 13

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