В Иране задержали казахстанского режиссера

Он собирался снимать в Иране фильм о казахах.

Фото : Brod.kz

В Иране задержали казахстанского режиссера Каната Бейсекеева. Об этом сообщил казахстанский pr-специалист Алишер Еликбаев, передаёт корреспондент BNews.kz. "Его задержала полиция Ирана, у него конфисковали все. Я не знаю, что будет дальше. Я думаю, Канат должен сам прилететь и всё рассказать. Но у документалистов это нормальное явление, что их задерживает полиция. Ничего критического в этом нет, кроме того, что на несколько тысяч долларов конфисковали имущество. Я не знаю, вернут ли ему или нет, скорее всего, нет. До этого он снимал в Монголии, в Турции казахов и рассчитывал, что в Иране все тоже будет просто. Я думаю, что в ближайшее время его привезут в Казахстан", - сообщил Еликбаев. Отметим, Канат Бейсекеев является автором цикла документальных фильмов о казахах, живущих за рубежом.

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