Глава "Роскосмоса" Д. Рогозин: Проект "Протон" закрывается
Примерные сроки прекращения производства "Протонов" не названы.
Фото : РИА Новости22 июня 2018, 13:21
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что проект "Протон" закрывается, передают РИА Новости.
"Задача поставлена так: в соответствии с уже подписанными контрактами произвести необходимое количество наших легендарных "Протонов" и затем этот проект закрыть. Далее летать исключительно на "Ангаре", — заявил Рогозин.
Глава "Роскосмоса" не назвал примерные сроки прекращения производства "Протонов".
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