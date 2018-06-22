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Глава "Роскосмоса" Д. Рогозин: Проект "Протон" закрывается

Примерные сроки прекращения производства "Протонов" не названы.

Фото : РИА Новости22 июня 2018, 13:21

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что проект "Протон" закрывается, передают РИА Новости.

"Задача поставлена так: в соответствии с уже подписанными контрактами произвести необходимое количество наших легендарных "Протонов" и затем этот проект закрыть. Далее летать исключительно на "Ангаре", — заявил Рогозин.

Глава "Роскосмоса" не назвал примерные сроки прекращения производства "Протонов".


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